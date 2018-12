Vélo de Cristal : Plusieurs prétendants à la succession de Greg Van Avermaet

Le 27e gala du Vélo de Cristal, organisé par Het Laatste Nieuws, se tiendra mercredi soir au studio VTM de Vilvoorde. La course au successeur de Greg Van Avermaet, quadruple tenant du titre, est plus indécise que jamais.Champion de Belgique et vainqueur d'A Travers les Flandres, Yves Lampaert a été désigné début novembre "Flandrien de l'année", un trophée attribué par Het Nieuwsblad.

Le coureur de Quick-Step Floors, également champion du monde du chrono par équipes, figure bien entendu parmi les principaux favoris au Vélo de Cristal. Mais il n'est pas le seul.

Wout van Aert, triple champion du monde en titre de cyclocross et médaillé de bronze à l'Euro sur route, est un sérieux prétendant. Avec un deuxième titre européen au contre-la-montre individuel et une médaille de bronze aux Mondiaux dans cette même épreuve, Victor Campenaerts a de solides arguments à faire valoir. Vainqueur d'une étape du Giro, du Tour d'Andalousie et du Tour de Wallonie, Tim Wellens s'est également illustré cette saison.

Tiesj Benoot n'a gagné qu'une seule course, mais l'une des plus belles du calendrier: les Strade Bianche. Thomas De Gendt s'est offert une victoire au Tour de Catalogne et une au Tour de Romandie ainsi que, comme à son habitude, de nombreux kilomètres d'échappée au Tour de France et à la Vuelta, où il a remporté le maillot du meilleur grimpeur.

Quant à Greg Van Avermaet, qui a monopolisé le Vélo de Cristal depuis 2014, il a été constant toute la saison, terminant cinquième au classement du WorldTour, même si cela ne s'est traduit que par deux succès, une étape à Oman et le Tour du Yorkshire. Le champion olympique peut également s'appuyer sur ses huit jours en jaune lors du Tour de France.

Le suffrage s'annonce serré chez les dames aussi. Les championnes du monde Sanne Cant (cyclocross) et Nicky Degrendele (keirin) sont les favorites, devant Jolien D'hoore, sacrée en 2016, lorsque le prix féminin a été attribué pour la première fois, et 2017. D'hoore a remporté quatre épreuves WorldTour et décroché l'argent du scratch aux Mondiaux sur piste. Seront également remis les prix de l'Espoir, du Manager/Directeur sportif et de l'Équipier de la saison.