Vasseur : "Toujours agréablement surpris avec Alaphilippe"

Au lendemain de la victoire sans discussion de Julian Alaphilippe sur Milan-Sanremo, notre consultant d'un jour Cédric Vasseur revient sur la Primavera. "Milan-Sanremo s'est déroulé d'une manière prévisible, on attendait Julian Alaphilippe. Il a tenté de sortir seul dans le Poggio, ça n'a pas marché. Des grosses 'gâchettes' ont réussi à le suivre. Après, il a parfaitement maîtrisé son sujet. Il n'a pas été fébrile quand Matteo Trentin a attaqué. Il a pris la bonne roue de Matej Mohoric pour lancer le sprint, et puis sa puissance a fait le reste dans les derniers mètres", explique Cédric Vasseur.

A la question 'où peut s'arrêter Julian Alaphilippe?', Cédric Vasseur répond : "On a l'impression qu'il peut être présent toute la saison. Il était là en fin de saison dernière aux Mondiaux et est déjà en forme maintenant en début d'année. C'est un coureur exceptionnel, capable aussi de briller sur les étapes de grands tours. Je pense que sa limite c'est peut-être encore sa régularité sur trois semaines, mais il continue de progresser. Pour nous les Français, c'est un vrai bonheur car avec lui on est toujours agréablement surpris".

"Oliver Naesen faisait aussi partie des favoris. On le savait en bonne condition. Il est quand même sur le podium avec deux vainqueurs de Milan-Sanremo (Alaphilippe et Kwiatkowski vainqueur en 2017), ça veut tout simplement dire qu'il sera un des protagonistes sur les Flandriennes. Il est au top de sa condition et son résultat ce week-end va donner confiance à son équipe AG2R La Mondiale. Ce ne serait pas surprenant de voir Oliver Naesen gagner dans les jours qui viennent", confie Cédric Vasseur.

Découvrez l'analyse complète de Cédric Vasseur :