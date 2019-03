Vanmarcke renonce à Gand-Wevelgem après sa chute à Harelbeke

Sep Vanmarcke ne prendra pas le départ de Gand-Wevelgem (WorldTour) dimanche. Le coureur belge de la formation EF Education First a chuté vendredi lors GP E3 Harelbeke (WorldTour).

Sep Vanmarcke a été victime d'une chute à 86 km de l'arrivée à Harelbkee. Incapable de se relever directement, il a été emmené à l'hôpital d'Audenarde. Le coureur belge de 30 ans, touché au genou et à la cheville, ne souffre d'aucune fracture. Son équipe a toutefois décidé de ne pas l'aligner au départ de Gand-Wevelgem dimanche, même si son état le lui permet. Vanmarcke devrait pouvoir reprendre la compéition après quelques jours de repos.

"La cheville, le genou et les côtes de Sep ont subi le choc de la chute aujourd'hui", explique le médecin de l'équipe David Castrol. "Son genou est douloureux. Sep ne disputera donc pas Gand-Wevelgem. Il se concentre sur sa préparation pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. A travers la Flandre servira de test mercredi".

Sep Vanmarcke avait terminé 2e de Gand-Wevelgem en 2010 et 2016. Deux fois 3e du Tour des Flandres (2014 et 2016), il s'était classé 2e de Paris-Roubaix en 2013. L'année dernière, le Courtraisien avait fini 7e à Harelbeke, 21e à Wevelgem, 13e au Ronde et 6e à Roubaix.