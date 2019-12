Van Wilder veut bénéficier de la "grande expérience" de Sunweb dans les courses à étapes

Ilan Van Wilder, 19 ans, est le plus jeune coureur de l'équipe Sunweb, au sein de laquelle il effectuera ses débuts professionnels en 2020. "Je veux surtout beaucoup apprendre, tant dans les courses d'un jour que par étapes", a déclaré le coureur belge mardi lors de la présentation officielle de Sunweb à Amsterdam.

Ilan Van Wilder, 3e du dernier Tour de l'Avenir pour sa première année en espoirs, vient de l'équipe U23 de Lotto Soudal. On se demandait s'il allait encore rester espoir ou passer pro. Il a finalement décidé de faire le grand saut, et a choisi l'équipe Sunweb pour ses premiers tours de roue dans le peloton professionnel.

"J'ai été charmé par leur offre. Je pense que je peux apprendre beaucoup chez Sunweb", déclare Ilan Van Wilder. "Sunweb a gagné le Giro avec Tom Dumoulin et a une grande expérience des courses à étapes. Cela ne peut qu'être bénéfique pour moi. Je ne compte cependant pas courir que des courses à étapes, je pense aussi être au départ de quelques courses flamandes, comme la Nokere Koerse par exemple. Ma saison débutera au Tour de l'Algarve. Pour la suite, le programme doit encore être établi. Je ne veux pas brûler les étapes et grandir au calme. C'est avec plaisir que je me mettrai au service des leaders. En tant que pro, je pars de zéro et je dois explorer toutes les facettes du métier".