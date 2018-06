Van Poppel devance Jakobsen d'un cheveu et remporte Halle-Ingooigem

La 71e édition de la course cycliste Halle-Ingooigem (1.1), 6e épreuve de la Belgian Cycling Cup (Napoleon Games Cycling Cup), a été remportée mardi par Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo). Après 197,7 km de course, le Néerlandais a dévancé au sprint son compatriote Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) et le Belge Sean De Bie (Veranda's Willems-Crelan).

C'est la deuxième victoire de la saison pour le sprinteur néerlandais de 24 ans, la 14e de sa carrière. En 2017, le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) avait triomphé.

Outre De Bie, cinq autres Belges se sont classés dans le top 10 avec Kris Boeckmans (5e/Vital-Concept), Timothy Dupont (6e/Wanty-Groupe Gobert), Kevyn Ista (7e/WB Aqua Protect), Jasper Stuyven (9e/Belgique) et Tosh Van der Sande (10e/Lotto Soudal).

Pour beaucoup de coureurs, cette classique sert de préparation aux championnats nationaux prévus dimanche.