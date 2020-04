Van Petegem prêt à "sacrifier" son GP Impanis du 19 septembre pour laisser la place au Tour des Flandres

Le Tour des Flandres n’a eu que sa version virtuelle cette année, et cela à cause de la pandémie de Coronavirus. C’est Greg Van Avermaet, le plus costaud sur les rouleaux, qui s’est imposé sur cette "Lockdown Edition". Le Flandrien qui rêve du doublé Ronde virtuel, Ronde réel, pourrait réaliser son rêve en septembre prochain.

L’information a été dévoilée ce matin dans quotidien flamand Het Nieuwsbald. Peter Van Petegem, l’organisateur du GP Impanis serait d’accord d’annuler sa course prévue le dimanche 19 septembre. Le but étant de céder sa place au calendrier au Tour de Flandres. Des discussions ont eu lieu dans ce sens ces derniers jours.

Peter Van Petegem, qui s’est imposé sur le Tour des Flandres en 1999 et 2003, est donc prêt à sacrifier son épreuve pour que la course, la plus importante de l’année en Flandres, puisse avoir lieu.

A ce jour, Flanders Classic l’organisateur du Tour des Flandres se montre encore très prudent. Son patron, Tomas Van Den Spiegel, a rappelé que la décision ne lui appartenait pas. Même s’il est heureux que Peter Van Petegem ait avancé une possible solution : "La décision concernant une nouvelle date revient à l’UCI et non à nous. C’est l’UCI qui doit définir le nouveau calendrier. Nous ne voulons pas faire cavalier seul".