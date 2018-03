Van Der Schueren, déçu du début de saison de Wanty : "Une bonne prestation au Ronde nous ferait du bien"

Pas de reconnaissance groupée du parcours du Tour des Flandres pour l'équipe Wanty-Groupe Gobert. Les dirigeants ont préféré laisser le choix aux coureurs. Certains d'entre eux ont emprunté le parcours ce jeudi, d'autres iront tâter le terrain et les pavés vendredi.

"J'offre un peu de repos à mes coureurs après une période intense", a justifié le directeur sportif de l'équipe Hilaire Van Der Schueren. "On a vécu un début de saison assez pesant, surtout en ce qui concerne les conditions météorologiques. Les coureurs ont encore eu droit au vent et à la pluie mercredi."

Mais la météo n'est pas la préoccupation principale de Van Der Schueren, inquiet de la prestation des siens dans A Travers les Flandres. "A l'exception de Tom Devriendt, nous n'avons pas joué un rôle significatif, cela m'embête un peu", râle-t-il avant de préciser. "En fait, nos prestations sont assez décevantes jusqu'à présent. Il n'y a que des petits sursauts. Nous avons pourtant réalisé une bonne préparation. Je m'attendais à beaucoup plus. Une bonne prestation dimanche nous ferait du bien. Avons-nous un leader désigné ? Non. Je choisirai notre homme fort dans le final de la course. Celui qui sera en forme, sera protégé."

La sélection de Wanty-Groupe Gobert: Frederik Backaert, Yoann Offredo (Fra), Andrea Pasqualon (Ita), Dion Smith (G-B), Guillaume Van Keirsbulck, Mark McNally (G-B) et Tom Devriendt.