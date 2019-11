Van der Poel victorieux après la perte de son grand-père : "C'est beau...après cette semaine d'enfer"

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a ponctué une semaine très difficile émotionnellement par une victoire samedi à Tabor. Le champion du monde de cyclocross a perdu son grand-père Raymond Poulidor mercredi mais a tout de même voulu se présenter au départ de la manche de coupe du monde de République tchèque samedi. Une épreuve qu'il a remportée devant Eli Iserbyt. Après avoir franchi la ligne, le Néerlandais n'a pas pu retenir ses larmes.

"Ce fut une semaine difficile. J'ai vraiment eu dur, physiquement et émotionnellement", a-t-il expliqué après la course. "Je suis content de m'être donné à fond pendant une heure. Tabor est une fois encore une localité très spéciale pour moi. Je n'ai pas eu de cadeau aujourd'hui. A cause de ma position de départ à l'arrière, j'ai dû rouler plein gaz dès le début pour pouvoir rejoindre les premières positions. J'y suis bien parvenu. Je savais que tout se jouerait dans le dernier tour. Iserbyt a essayé de me mettre en difficulté mais finalement j'ai pu le lâcher. C'est beau de pouvoir m'imposer ici, surtout après cette semaine d'enfer."

Vainqueur lors des trois première manches de la Coupe du monde à Iowa, Waterloo (Wisconsin) et Berne, Iserbyt a dû céder la victoire à van der Poel à l'occasion de la première course du Néerlandais en Coupe du monde cette saison. Avec sa deuxième place, Iserbyt reste quand même solidement en tête du classement général. "Je suis content de cette deuxième place qui me permet de rester en tête. A Coxyde, ce sera plus compliqué car c'est un parcours qui me convient moins. Aujourd'hui, le dernier démarrage de van der Poel s'est révélé un brin trop intense pour moi. J'ai dû lâcher quelques mètres et c'était fini. J'ai peut-être accéléré un peu trop tôt dans la course mais je suis tout de même content de la façon dont j'ai géré l'épreuve."