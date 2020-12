Van der Poel veut privilégier la route et le VTT: "J'ai déjà atteint tous mes objectifs en cyclocross"

Mathieu van der Poel fera l'objet de beaucoup d'attention au cyclocross de l'Escaut samedi à Anvers. Le Néerlandais sera au départ d'un cyclocross pour la première fois cette saison et dimanche, il sera également présent à Gavere.

"J'ai déjà atteint tous mes objectifs en cyclocross, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas enthousiaste de reprendre", a déclaré Van der Poel à Sporza. "Mes objectifs sont maintenant plus sur la route et en VTT, mais ce n'est pas pour ça que je suis moins excité ou moins motivé."

Le triple champion du monde s'est reposé un peu plus longtemps cet automne avant de se concentrer à nouveau sur le cyclocross. "Et si cela n'avait tenu qu'à moi, cela aurait duré un peu plus longtemps encore. Je n'ai roulé en vélo de cross que trois ou quatre fois. J'ai fait beaucoup d'entraînement par intervalles. On ne peut pas encore s'attendre à des miracles, mais la condition est bonne. J'espère m'immiscer directement parmi les protagonistes. Si cela ne fonctionne pas, je serai ennuyé et déçu. Regardez, mon objectif principal cette saison est le championnat du monde. Je démarrerai toujours avec l'ambition de donner le meilleur de moi-même, mais je n'ai pas de classement à défendre dans les autres épreuves. Seuls les championnats comptent", a conclu van der Poel.