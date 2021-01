van der Poel – van Aert : le duel

Depuis 2012, quelle que soit la catégorie d’âge dans laquelle ils se produisent, Mathieu van der Poel et Wout van Aert dominent le cyclo-cross. Depuis 2012, figure toujours le nom de l’un ou de l’autre au palmarès des championnats du monde. Ils sont montés tous les deux huit fois sur le podium et cumulent neuf titres mondiaux en neuf participations chacun. Et on voit mal comment la série ne continuerait pas le 31 janvier prochain, à Ostende.

Sur le podium 8 fois sur 9

Le Néerlandais a remporté cinq fois la médaille d’or, une fois la médaille d’argent et deux fois la médaille de bronze. Le Belge a triomphé à quatre reprises, se classant trois fois deuxième et une fois troisième. La plus mauvaise place de van der Poel ? Cinquième en 2016 à Heusden-Zolder, après avoir été victime d’une lourde chute. La plus mauvaise place de van Aert ? Quatrième en Suisse l’an dernier, alors que Wout se remettait à peine d’une grave blessure au tendon de la jambe droite encourue six mois et demi plus tôt.

Trois fois van der Poel fut sacré champion du monde devant van Aert : en 2019 au Danemark (16“), en 2015 en République tchèque (15“) et chez les juniors en 2012 à Coxyde (8“). En 2017, au Luxembourg, van Aert a devancé van der Poel de 44 “. Le Campinois a conquis deux autres titres face à son rival et, les deux fois, c’est Michael van Thourenhout qui est venu se placer entre les deux : en 2018 aux Pays-Bas* et chez les espoirs en 2014.

Comme déjà précisé, le Belge et le Néerlandais s’aligneront pour la dixième fois au départ d’un championnat du monde de cyclo-cross. Ils s’affronteront pour la neuvième fois. En 2013, à Louisville, (dans le Kentucky), van der Poel s’imposa chez les juniors, tandis que van Aert, déjà passé dans la catégorie espoirs, remporta la médaille de bronze, derrière Theunissen et Bosmans.

*2’33“ : c’est le plus gros écart enregistré entre les deux hommes lors d’un championnat du monde.