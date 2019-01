Van der Poel, seul sur sa planète, survole le cyclocross de Bruxelles

Mathieu Van der Poel a effectué une nouvelle démonstration lors de la première édition du "Brussels Universities Cyclocross". Le Néerlandais s'est détaché dès le premier tour du parcours tracé entre les auditoires et les espaces verts de la VUB et de l'ULB.



Une fois encore la concurrence n'a pas eu voix au chapitre. Le champion d'Europe empoche sa 23e victoire de la saison, la 101e de sa carrière.



Toon Aerts et Michael Vanthourenhout ont décroché les places d'honneur. Aerts s'est classé deuxième à 45 secondes et Vanthourenhout troisième à 58 secondes. Wout Van Aert, triple champion du Monde en titre, était absent ce dimanche dans notre capitale.



Au départ l'écart au général du Trophée AP Assurances n'était que de 8 secondes entre van der Poel et Aerts. Van der Poel profite de ce succès et des secondes de bonification engrangées en chemin pour aborder la dernière manche, à Lille le 9 février, avec un avantage plus confortable. Au classement, le champion d'Europe devance Toon Aerts de 58 secondes et Michael Vanthourenhout de 5:26.



"Je me suis bien amusé ici", a déclaré le champion d'Europe après son succès bruxellois. "J'ai roulé une course agréable sans prendre trop de risques." En gagnant dimanche, van der Poel a signé sa 101e victoire dans la discipline. "Mais je ne compte pas les deux victoires dans le Masters de Waregem (critérium de fin de saison). J'en suis donc à 99 victoires."

La barre des 100 victoires pourrait donc être atteinte la semaine prochaine lors des championnats des Pays-Bas. "Je suis le grand favori et dans la logique des choses, je devrai assumer ce rôle. Bien évidemment, tout peut arriver et on n'a pas gagné tant qu'on a pas atteint la ligne d'arrivée."

A Bruxelles, van der Poel n'a en tout cas pas rencontré une grande opposition. Après trois minutes, il s'était déjà isolé en tête de la course. "Il m'a quand même fallu du temps pour trouver le bon rythme sur ce parcours. C'est une course agréable à disputer et je suis content de l'avoir à mon palmarès. J'avais de bonnes jambes, mieux que samedi à Gullegem, en particulier en fin de course. Avec cette victoire, j'ai aussi pu renforcer ma première place au classement des AP Assurances."