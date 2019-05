Van der Poel réussit ses débuts en Coupe du monde de Mountain Bike

Mathieu van der Poel a bien débuté le weekend de Coupe du monde de mountainbike à Albstadt, en Allemagne. Le Néerlandais de Corendon-Circus fut le plus rapide dans la course de shorttrack, une course très courte sur un parcours de 1 à 1,5 kilomètres. Van der Poel a devancé les Suisses Lars Forster et Nino Schurter.

Van der Poel, 24 ans, a débuté sa saison de mountainbike la semaine dernière au Belgian Mountainbike Challenge. Il avait alors remporté sur place les quatre étapes.

Avant la Coupe du monde à Albstadt, Van der Poel a indiqué qu'il avait peu d'attentes. "J'ai eu une très longue et épuisante saison sur la route. C'est la raison pour laquelle je pense que je ne serai pas à la hauteur des meilleurs", déclarait le champion du monde de cyclocross et vainqueur de l'Amstel Gold Race.

Van der Poel avait déjà récolté vendredi ses premiers points en Coupe du monde. La course principale se disputera dimanche. En tant que vainqueur du shorttrack, il prendra le départ en tête.