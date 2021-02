Mathieu van der Poel ne participera pas au 76e Circuit Het Nieuwsblad de samedi. Il sera par contre au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne.



Mathieu van der Poel, présent dans un premier temps sur la liste provisoire des réservistes pour Kuurne-Bruxelles-Kuurne, a été ajouté au line-up final.



"Je serai au départ dimanche avec un bon sentiment après ma victoire à l'UAE Tour. C'est bien d'avoir un jour de course supplémentaire avant de mettre le cap sur l'Italie. Je suis confiant et je m'attends à une belle course. Évidemment, j'aurais bien voulu terminer l'UAE Tour, parce que nous avions une belle avance au Général. J'aurais pu faire un bon classement. Je suis aussi content d'être rentré à la maison rapidement et sans problème. On peut être ambitieux pour Kuurne. Je pense que je peux apporter un plus à Tim (Merlier, ndlr) qui est un des gars les plus rapides du peloton. On peut miser sur deux chevaux", a commenté VDP.



Il sera accompagné par Tim Merlier, Laurens De Vreese, Silvan Dillier, Edward Planckaert, Oscar Riesebeek, Lionel Taminiaux. Les réserves sont Jonas Rickaert, enfin autorisé à quitter les Emirats, et et Otto Vergaerde.



