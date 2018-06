Van der Poel règle Bouhanni au sprint sur le Tour du Limbourg

Déjà vainqueur en 2014, Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté dimanche le Tour du Limbourg cycliste (1.1) avec départ et arrivée à Tongres. Le Néerlandais a devancé au sprint le Français Nacer Bouhanni (Cofidis) et Tim Merlier (Verandas Willems-Crelan).

Après 18 km de course, Jimmy Janssens, Senne Leysen et Olivier Pardini, rejoints par David Boucher, ont lancé la première attaque. Le quatuor a profité de la latitude du peloton pour creuser une avance maximale de 7:30. C'est alors qu'un groupe de six coureurs avec van der Poel, Guillaume Van Keirsbulck et Bouhanni est parti en contre. Mais la réaction du peloton a été immédiate et ils ont été rappelés à l'ordre. Cette attaque a toutefois eu pour conséquence d'augmenter considérablement le rythme du groupe.

Dans la montée de Burchtheuvel, à 55 km de la ligne, Boucher a calé. Janssens, Leysen et Pardini ont entamé les trois tours du circuit local de 11 km avec 1:30 d'avance. Malgré les efforts des équipes Cofidis et WB-Aqua Protect-Veranclassic, le trio avait conservé une minute de boni lors de l'avant-dernier passage sur la ligne d'arrivée.

C'était insuffisant d'autant que derrière, la cadence avait encore augmenté. A cinq kilomètres du terme, le regroupement a été enregistré et toutes les équipes se sont mises en place pour le sprint remporté par van der Poel. Le Néerlandais succède à un autre crack du cyclocross Wout van Aert au palmarès.

Cette saison, Mathieu van der Poel a déjà remporté la 1e étape et le classement final des Boucles de la Mayenne.