Van der Poel: "Je pensais que c'était déjà joué pour la gagne"

Mathieu Van der Poel a triomphé devant son public ce dimanche en remportant l'Amstel Gold Race dans le Limbourg néerlandais. Un succès que l'on pouvait difficilement imaginer à deux kilomètres de la ligne. Présent dans un groupe de poursuivant, le champion du monde de cyclocross est revenu sur la tête de la course - Julian Alaphilippe et Jakob Fuglsang - et a sprinté plus vite que tout le monde pour remporter cette course 19 ans après son père.

"C'est incroyable de gagner ici. Je ne pensais pas que je pouvais gagner", a réagi un Van der Poel incrédule à notre micro. "Je pensais que les hommes de tête étaient partis. Puis nous nous sommes rapprochés et ils étaient devant moi dans la dernière ligne droite. J'ai lancé mon sprint de beaucoup trop loin car je voulais gagner. J'ai sprinté jusqu'à la ligne et ça m'a souri."

Avant son sprint mémorable, le leader de l'équipe Corendon-Circus ne s'est pas contenté de rester dans les roues et a tenté de dynamiter la course avec une attaque à plus de 40km du terme. Il avait alors rapidement été revu. "Je voulais sortir avec un groupe mais ce n'était sans doute pas le bon moment. Alaphilippe et Fuglsang ont attaqué dans la côte suivante. J'étais encore à bloc et je n'ai pas pu suivre. Je suis resté dans le groupe des poursuivants et je sentais que les jambes allaient de mieux en mieux. Je pensais que c'était joué avec ces deux coureurs là devant. Je ne sais pas comment on a fait mais on est revenus."