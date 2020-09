Van der Poel : "Je ne pourrais pas faire ce que van Aert fait en ce moment"

Mathieu van der Poel sera un des protagonistes du BinckBank Tour à partir de ce mardi. Le Néerlandais s’aligne pour gagner comme toujours mais surtout pour parfaire sa condition en vue des Classiques qui arrivent : l’Amstel Gold Race (10/10), Gand-Wevelgem (11/10), le Tour des Flandres (18/10) et Paris-Roubaix (25/10).

Des objectifs pour lesquels il s’est préparé loin des lumières qui ont suivi Wout van Aert pendant deux mois ; des Strade Bianche jusqu’au Mondiaux d’Imola.

"Je ne pourrais pas faire ce que Wout fait en ce moment", a-t-il déclaré dans une interview accordée à VTM et dont les propos son relayés dans Het Laatste Nieuws.

"Je n’aurais pas pu suivre les meilleurs grimpeurs dans la dernière ascension", a ajouté van der Poel au sujet des Mondiaux d’Imola.

Le Néerlandais, triple champion du monde de cyclo-cross, ne se cache pas pour autant et est confiant de pouvoir rivaliser avec Van Aert lors des Classiques. "Je suis à 100%. Wout et moi avons pris des chemins différents ces derniers mois. J’ai sans doute fait des fautes dans ma préparation. J’ai compensé mon manque de compétition par un surentraînement. J’en ai fait trop et on a vu ce que cela a donné", a déclaré van der Poel qui n’était pas au mieux à Milan-Sanremo, aux Strade Bianche et au Tour de Lombardie."

Des épreuves qu’il a tout de même terminées dans le top 15 mais après lesquels il a préféré prendre un break. "Je n’étais pas 'super' à ce moment-là. A Tirreno-Adriatico (NDLR : il a gagné la 7e étape), je me sentais de mieux jour après jour. Ensuite j’ai été en stage à Livigno pour être prêt pour les Classiques."

Le rendez-vous est donc fixé pour van der Poel qui aura déjà l'opportunité de s'illustrer au BinckBank Tour.