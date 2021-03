Van der Poel : "Je n'ai plus collaboré avec le groupe car mon guidon était cassé"

Cyclisme : Mathieu van der Poel - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Tim Merlier remporte au sprint le Grand Prix Samyn 2021 - Cyclisme - 02/03/2021 Tim Merlier (BEL, Alpecin-Fenix) a remporté l'édition 2021 du Grand Prix Samyn. Après une course animée par plusieurs attaques stériles, la victoire s'est finalement disputée au sprint dans un groupe d'une trentaine de coureurs. Mathieu van der Poel (P-B, Alpecin-Fenix) a cassé son guidon et n'a pas pu défendre ses chances, il s'est relevé et son équipier Tim Merlier en a profité. L'ex-champion de Belgique était le plus rapide et a devancé le surprenant coureur norvégien Rasmus Tiller (NOR, Uno-X Pro Cycling Team) et Andrea Pasqualon (ITA, Intermarché Wanty Gobert). Malchanceux, avec une crevaison dans les 15 derniers kilomètres, Sep Vanmarcke (BEL, Israel Start-Up Nation) parvient tout de même à se classer 4ème.