van der Poel intraitable à Otegem, au lendemain de son titre national

Chutes, boue et froid : Van der Poel sort vainqueur du duel avec Aerts à Namur - Cyclocross de... Mathieu van der Poel a signé son 4e succès à Namur pour la 6e des neuf manches de la Coupe du monde de cyclocross dimanche. Le Néerlandais est sorti vainqueur d’une extraordinaire lutte avec le champion de Belgique, Toon Aerts, victime d’une chute dans le dernier tour. La pluie incessante avait rendu le parcours de la Citadelle de Namur particulièrement glissant pour la dernière course de la journée de la Coupe du monde, l’épreuve des élites hommes. Vainqueur de l’épreuve en 2015, 2016 et 2018, le champion du monde faisait figure de grand favori. Sa course vers la victoire n’a toutefois pas été de tout repos.