van der Poel, favori de Milan - Sanremo même si : "ce n’est pas mon genre de courses"

Les regards sont braqués vers le récent vainqueur des Strade Bianche, encore auteur d’un coup de force prodigieux sur les routes de Tirreno-Adriatico. "Ce serait chouette de gagner Sanremo. Van Aert a l’avantage d’avoir déjà gagné une fois, pour lui ce sera plus facile. Mais ce sera une nouvelle course. Normalement, le plus fort s’impose toujours là-bas. Est-ce que c’est la plus dure à gagner ? C’est l’une des plus difficiles, il n’y a pas beaucoup d’endroits où forcer la course. Il faut faire la différence dans le Poggio. Le Poggio, c’est difficile d’y faire un gros écart. Après 300 kilomètres, celui qui gagne le sprint est le plus fort."

Impressionnant de puissance sur la Via Roma après 305 kilomètres de course, Wout Van Aert a décroché le plus beau succès de sa carrière ce samedi en remportant la 111e édition de Milan-Sanremo, le premier 'Monument' à son palmarès. Le Belge de 25 ans a devancé le tenant du titre français Julian Alaphilippe dans un sprint à deux mémorable. Treizième coureur belge à gagner la 'Classicissima', Van Aert interrompt une disette noir-jaune-rouge qui durait depuis 21 ans et la victoire d'Andrei Tchmil en 1999.

La saison dernière, MVDP avait échoué à la 13e place, dans le peloton de sprinteurs qui s’était lancé derrière le duo Van Aert et Alaphilippe. Il a tiré les leçons de cet échec. "Je n’étais pas assez bon pour y aller avec Van Aert et Alaphilippe. Je n’étais pas assez bon pour faire le bond quand ils sont partis", dit celui qui pointe également Michael Matthews parmi les favoris, vu ses prestations à Paris-Nice.

Le Néerlandais ne se cache pas et assume tout de même son statut de favori : tout autre chose qu’une victoire sera certainement une déception pour lui. "J’ai déjà été dans cette situation. J’essaie juste de gagner la course et si pas, j’aurai d’autres occasions. Il y a des courses que je ne gagnerai jamais. Il faut rester honnête. La probabilité de perdre une course est toujours plus grande que celle de gagner."

Une course… dont il ne raffole pas spécialement. "Pendant les 150 premiers kilomètres, il faut veiller à ne pas s’endormir. Ce n’est pas mon genre de courses. C’est une course vraiment fermée. Pour passer le temps, je regarde autour de moi et je parle avec des autres coureurs. Ça dure très longtemps avant qu’on commence la course. C’est un exercice particulier de rouler 300km, donc on doit s’adapter". Pour lui qui aime faire exploser les pelotons et les stratégies aux moindres occasions, ce sera indéniablement une course contre-nature. Avec plus de sept heures passées sur le vélo lors de l’édition 2020, Milan San Remo reste un exercice d’usure.