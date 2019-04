"Van der Poel et Gilbert ont marqué le printemps cycliste"

C'est avec la victoire de Jakob Fuglsang sur Liège-Bastogne-Liège que le printemps cycliste s'est clôturé ce dimanche. Après avoir collectionné les places d'honneur, le Danois a enfin connu la gloire personnelle. Un succès mérité aussi bien pour le coureur que pour son équipe comme le souligne notre consultant Cyril Saugrain.

"Astana est l'équipe qui a fait le bon effort au bon moment et puis Fuglsang s'est montré le plus fort en sortant tout le monde de la roue. Il était clairement le plus fort."

Habitué à devancer le Danois, Julian Alaphilippe a cette fois-ci manqué de fraîcheur pour jouer la gagne alors qu'il était le grand favori pour cette Doyenne. "On peut difficilement savoir pourquoi il n'a pas su suivre Fuglsang", entame Saugrain. "Peut-être que les conditions climatiques avec la pluie et cette course usante ont joué un rôle important. Dans une vie de coureur cycliste, il y a des jours où l'on est bien et des jours où c'est moins le cas. Il ne l'était sans doute pas suffisamment pour répondre à l'attaque de Fuglsang."

Ce printemps cycliste aura été passionnant avec beaucoup de vainqueurs différents et du suspense de chaque course. Pour Cyril Saugrain deux coureurs sont tout de même sorti du lot et ont marqué son esprit. "Il y a Mathieu van der Poel qu'on n'a vu sur peu de courses mais qui a été admirable à chaque participation et puis la victoire de Philippe Gilbert à Paris-Roubaix. Ce fut mémorable."