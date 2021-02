Van der Poel "est le bienvenu" au départ du Circuit Het Nieuwsblad : "C'est réalisable"

Tomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics et organisateur du Circuit Het Nieuwsblad, a confirmé mardi qu’il aimerait avoir Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) au départ de la course d’ouverture de la saison cycliste belge samedi.

Lundi, Alpecin-Fenix s’était retiré du Tour des Emirats arabes unis après le test positif au coronavirus d’un des membres de son staff. En plus de Van der Poel, qui a atterri mardi à Amsterdam, Jasper Philipsen, Roy Jans, Louis Vervaeke et Kristian Sbaraglii ont pu quitter les Emirats mais Jonas Rickaert et Gianni Vermeersch ont dû rester en quarantaine sur place. L’équipe belge a jusqu’à 72 heures avant le départ de la course pour dévoiler sa sélection.

Le quadruple champion du monde de cyclo-cross est donc à la recherche d’autres courses pour retrouver du rythme et pourrait donc participer au Circuit Het Nieuwsblad. "Mathieu van der Poel est évidemment le bienvenu chez nous mais il devra respecter le protocole coronavirus de l’UCI. Il devra passer des tests avant de pouvoir prendre le départ. Tout cela est réalisable, mais il doit avoir le feu vert. Nous allons voir si Alpecin-Fenix peut soumettre une liste de coureurs différente de la liste actuelle 72 heures avant le départ de la course", a déclaré Tomas Van Den Spiegel.

Après le Tour des Emirats arabes unis, le Néerlandais devrait participer aux Strade Bianche puis au Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo.