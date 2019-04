Van der Poel encensé par son manager: "Incroyable, on dirait presque le nouveau Merckx"

Il n'est pas fréquent de voir Christoph Roodhooft, le manager de l'équipe Corendon-Circus en larmes, mais c'est arrivé après la victoire inespérée de son coureur Mathieu van der Poel dimanche dans la classique cycliste néerlandaise Amstel Gold Race. "Dans la voiture, on ne savait pas grand-chose. Nous pensions qu'il allait prendre la troisième place et que les autres étaient partis, mais d'un coup, ils sont revenus et soudain, il gagne."

"Je ne m'attendais pas à ça. Qu'il gagnerait. Non, vraiment pas. Bien sûr, dans le Ronde, nous avons maudit ce bac à fleurs pendant un moment et nous nous sommes dit : "Et si", là aussi, il avait livré une performance phénoménale, mais celle-ci cela surpasse tout. J'ai toujours pensé : "c'est quelqu'un de 'spécial', mais maintenant on dirait presque qu'il est le nouveau Merckx."

"Toute la journée, je suis resté sur 'radiotour', on en savait si peu. On pouvait lui donner si peu d'informations, et il en demandait. Finalement, nous l'avons vu monter en puissance et nous nous sommes dit : maintenant, il roule pour la troisième place. Dans la zone d'arrivée nous n'avions rien à la télé, rien à la radio, rien, rien, rien, nous arrivons à un kilomètre et demi de la ligne d'arrivée et puis nous entendons : Mathieu van der Poel est le vainqueur. C'est tombé sur nos têtes comme une brique, mais c'était aussi un cadeau du ciel."

Ce que Van der Poel fait ce printemps est unique et nouveau pour beaucoup, Roodhooft travaille avec le jeune van der Poel (24 ans) depuis quelque temps déjà. "Nous apportons la nouveauté, dans ce genre de course. Il écrit de nouvelles théories sur le cyclisme, il fait des choses qu'on ne voit pas. Bien sûr, je le connais déjà un peu et je peux voir par son attitude ce qui se passe en lui et comment il se sent, mais c'est si agréable de travailler avec lui, il est si simple et si normal. Pouvoir travailler avec une telle personne en tant qu'amateur de cyclisme est improbable. Je ne pensais vraiment pas qu'il réaliserait cela ce printemps."