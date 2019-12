Van der Poel devant Merlier à Bredene, Cant s'impose en l'absence des Néerlandaises

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a facilement remporté lundi le cyclocross de Bredene, 6e manche des Ethias Cross, en devançant Tim Merlier et Gianni Vermeersch. Dieter Sweeck et le Britannique Tom Pidcock complètent le top-5. La Belge Sanne Cant (Iko-Crelan) s'est imposée chez les dames pour signer son deuxième succès de la saison après celui acquis à Saint-Nicolas.

Quelques heures à peine après sa victoire à Diegem, Mathieu van der Poel était présent sur la côte belge. Le Néerlandais, champion du monde, a vu Tim Merlier s'accrocher à sa roue pendant la première moitié de la course. 'MVDP' a ensuite placé une accélération pour distancer le champion de Belgique sur route. Il s'est finalement imposé avec plus d'une minute d'avance sur son plus proche poursuivant.

Le Néerlandais a décroché son 16e succès de la saison, pour 17 courses disputées. C'est également sa première victoire à Bredene, où il s'alignait pour la seconde fois seulement.

Chez les dames, la championne du monde Sanne Cant a rapidement pris les commandes d'une course orpheline des spécialistes néerlandaises. La Belge s'est imposée en solitaire devant la Britannique Anna Kay et l'Américaine Rebecca Fahringer. La Néerlandais Geerte Hoeke et Loes Sels complètent le top-5.

"Je suis contente de terminer l'année par une victoire mais je ne peux pas cacher que ce n'est que la deuxième", a déclaré Cant après l'arrivée, avouant que ce succès allait lui donner "un coup de pouce mental pour le reste de la saison".

La 7e des 8 manches se déroulera à Maldegem le 5 février avant l'épilogue prévu à Hulst (16/02).