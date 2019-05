Van der Poel, deuxième à Albstadt en mountainbike, se qualifie pour les JO 2020 de Tokyo

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a terminé deuxième de la première manche de la Coupe du Monde de mountainbike cross-country ce dimanche à Albstadt, en Allemagne. Le Néerlandais a décroché sa qualification pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo pour laquelle une place dans le top six était suffisante.

Après un départ éclair avec le Champion du Monde suisse Nino Schurter, il a reculé très loin avant de se relancer. La victoire est revenue à un autre Suisse Mathias Fluckiger.

Schurter avait immédiatement pris la tête et seuls Van der Poel et le champion d'Europe Lars Forster l'ont suivi. Mais tous les trois ont puisé profondément dans leurs forces et l'ont payé par la suite. Sous une énorme averse, Fluckiger s'est porté en tête de la course avec le Français Jordan Sarrou, qui a coincé dans la deuxième partie de la course.

Dans le dernier tour, il a été rejoint par Van der Poel, qui a pris la deuxième place au sprint. Le champion de France Titouan Carod a terminé quatrième, devant Florian Vogel et un Schurter déçu. Jens Schuermans, le champion national, a terminé douzième et meilleur Belge.

La semaine prochaine, la deuxième manche est au programme à Nove Mesto, en Tchéquie.