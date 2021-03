Mathieu van der Poel a connu "une mauvaise journée", ce mercredi sur A Travers la Flandre. Pointé parmi les favoris, il a sauté du groupe de chasse dans le Knokteberg avant de se mettre au service de l’équipe. Après un dernier relais, il s’est "garé" pour terminer en roue libre à une anonyme 58e place. "Je n’étais pas bien dès le début. Ce n’était pas mon jour".

Face aux micros et malgré l’imminence du Ronde, il ne cède pas à la panique. En trois langues, il a répondu aux mêmes questions.



Premièrement que s’est-il passé ? "Les premières chaleurs (le thermomètre indiquait 25 degrés), c’est toujours spécial. C’est pareil pour tous les coureurs. Certains les digèrent mieux que d’autres. Julian est venu me dire pendant la course, qu’il n’était pas au top non plus. Je n’étais pas le seul. Mon accélération ? Je n’étais déjà pas très bien à ce moment-là. Quand j’ai dû laisser partir, je me suis relevé pour attendre le peloton et travailler pour l’équipe. On a bien chassé derrière Van Baarle et c’est bien que Tim (Merlier) termine sur le podium (3e)".



Deuxièmement est-il inquiet pour dimanche ? "J’aurais bien sûr préféré aller chercher un bon résultat ici, mais je ne vais pas en perdre le sommeil. Ça m’est déjà arrivé (de connaître un jour sans) dans le passé. Je pense que dimanche, ce sera un autre jour, une autre course donc pas de souci. Et quand on voit un van Aert en difficulté sur l’E3 et gagner Gand Wevelgem, je ne dois pas me faire trop de souci. Avec deux jours de repos, je serai prêt".