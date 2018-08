Van der Hoorn fait le coup du kilomètre pour empocher la 3e étape, Mohoric nouveau leader

Taco van der Hoorn a remporté la 3e étape du BinckBank Tour mercredi entre entre Aalter et Anvers (174,9 km). Le Néerlandais de l'équipe Rompoot s’est montré le plus malin d’un groupe de cinq coureurs qui avait pris la poudre d’escampette dès les premiers kilomètres de course.

Van der Hoorn a en effet profité des hésitations de ses adversaires pour s'échapper dans le dernier kilomètres et prendre les quelques mètres d'avance qui lui ont permis de s'imposer.

Maxime Vantomme (WB Aqua Protect Veranclassic) a donc dû se contenter de la deuxième place devant Sean De Bie (Veranda's Willems-Classic). Matej Mohoric (Bahrain Merida) et Jesper Asselman (Rompoot) complètent le top 5.

Piégé, le peloton a réagi trop tard, au grand dam des sprinteurs qui ont perdu une occasion de s’illustrer mais surtout du Suisse Stefan Küng qui est dépossédé du maillot de leader par Matej Mohoric. Sean De Bie est deuxième du général avec une seconde de retard sur le Slovène.

Jeudi, la 4e étape reliera Blankenberge à Ardooie sur 165,5 km une nouvelle fois favorables aux sprinteurs.