Van Avermaet vise le doublé sur le GP E3, 1ère de Sagan en Belgique

Le 61ème Grand Prix E3 Harelbeke cycliste, disputé ce vendredi, sera la deuxième course WorldTour disputée sur le sol belge. Greg Van Avermaet, vainqueur sortant, défiera le champion du monde slovaque Peter Sagan (Bora-hansgrohe), présent pour la première fois de la saison en Belgique.

Si les premiers kilomètres sont nouveaux, le final habituel a été conservé. Le Wolvenberg sera la première côte de la journée après 27 kilomètres. Suivra ensuite La Houppe, et la nouvelle côte de Broeke. Elle est située après 107 kilomètres de parcours. A partir du Knokteberg, la quatrième côte de la journée après 117 kilomètres, le parcours du GP E3 est la copie conforme de la soixantième édition. Après 206,5 kilomètres, huit zones pavées qui couvrent 15 kilomètres, et quinze côtes, l'arrivée sera jugée devant le stade Forestier d'Harelbeke.

Vainqueur en 2017 devant Philippe Gilbert et Oliver Naesen, Van Avermaet espère mieux faire que lors du weekend d'ouverture. D'abord 50ème au Circuit Het Nieuwsblad puis 56ème à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le champion olympique ne s'en fait pas pour autant. "J'aurais évidemment souhaité faire mieux mais ces deux courses sont difficiles à gagner, a expliqué le leader de l'équipe BMC, 32 ans. Les Strade Bianche se sont mieux déroulées (34ème)."

En 2017, 'Gouden Greg' avait signé l'exploit de remporter Gand-Wevelgem deux jours après son succès au GP E3 Harelbeke. "Ce n'est pas spécialement un objectif cette saison, même si je veux prester le mieux possible avant ce qui nous attend le 1er avril au Tour des Flandres."

Sagan, vainqueur en 2014, et Naesen (AG2R), figurent aussi parmi les favoris. Quick-Step Floors pourra s'appuyer sur un collectif solide avec, notamment, Gilbert et Zdenek Stybar. Du côté de chez Lotto Soudal, Tiesj Benoot et Jasper De Buyst seront les principaux atouts de l'autre formation belge WorldTour.