Greg Van Avermaet - © YORICK JANSENS - BELGA

Motivé, Van Avermaet veut saisir "une bonne opportunité" à Épernay - Tour de France 2019 -... Facilement reconnaissable avec son maillot à pois sur les épaules, Greg Van Avermaet a obtenu une belle 7e place avec son équipe CCC dimanche lors du contre-la-montre par équipe de Bruxelles. Arrivé à 31 secondes du Team Jumbo-Visma, le Champion olympique a fait le plein de confiance pour la suite. "On a fait un bon CLM. Nous n’avons pas la même équipe que BMC mais nous sommes quand même forts. Nous sommes contents et motivés pour la suite", s'est réjoui Van Avermaet au micro de Jérôme Helguers. Le Waaslandien est déjà tourné vers l'étape de lundi à Épernay où il devrait jouer les premiers rôles. "C'est une bonne opportunité pour moi. J’ai reconnu le parcours et je peux dire que c’est un étape qui me convient. Il faudra être bien positionné dans le dernier kilomètre, ce sera très important. Je ne pense pas que les sprinteurs présents. Le final est dur mais est favorable à des gars comme Sagan, Matthews, van Aert et Teunissen."