Van Avermaet veut jouer la continuité mais n'exclut pas un départ : "Beaucoup d'équipes sont intéressées"

L’équipe CCC a confirmé le retrait de son sponsor principal dès la saison 2021, lundi matin. L’avenir de l’équipe World Tour est donc en suspens même si son manager Jim Ochowicz s’est dit confiant de trouver un repreneur dans les prochains mois.

En attendant, les coureurs et le staff doivent envisager tous les scénarios. L’avenir de Greg Van Avermaet, 35 ans, pose évidemment question. Déjà passé par cette situation en 2018 lors du retrait du sponsor BMC qui a finalement laissé place à CCC, le champion olympique dit vouloir jouer la carte de la continuité.

"Ma première intention est de rester dans cette équipe et avec les 90 personnes qui y travaillent", a-t-il réagi lors d’un appel vidéo avec la presse du Nord du pays. "Je cours pour cette équipe (licence Continuum Sport) depuis 2011, ce serait dommage d’en finir là. Je vais donc attendre et me montrer disponible mais je ne sais pas encore combien de temps."

Le spécialiste des classiques flandriennes voudrait clairement rester mais ne peut s’empêcher d’envisager un départ. Dans ce cas, il est fermement convaincu qu’il n’aurait aucune difficulté à trouver une équipe disposée à l’accueillir. "Je suis toujours un coureur attractif pour les équipes. L’an dernier, j’ai été le meilleur coureur de courses d’un jour selon les classements UCI. Beaucoup d’équipes sont intéressées donc je m’attends à trouver une belle équipe si je dois partir. Je ne m’inquiète pas pour cela."

Malgré ces déclarations, les spéculations sur son avenir fusent. Pour le commentateur de la VRT Michel Wuyts, un départ de Van Avermaet chez Deceuninck – Quick Step serait une solution idéale pour le coureur et pour l’équipe. Le champion olympique arriverait ainsi dans une formation taillée sur mesure pour chasser les Monuments et ce fameux Tour des Flandres qui manque à son palmarès. L’équipe de Patrick Lefevere retrouverait un nouveau leader belge charismatique sur les Monuments après les départs de Tom Boonen et Philippe Gilbert.