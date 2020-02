Van Avermaet, Teuns, Gilbert, le point sur les chances de victoire belge au Nieuwsblad

En prélude à la course de rentrée, nous vous proposons un petit round-up (celui-ci, sans glyphosate, est toujours autorisé) des coureurs belges. D’autant que leurs chances de victoire sur le Circuit Het Nieuwsblad augmentent suite au forfait du grand favori Mathieu van der Poel . Pas toujours évident de mesurer le niveau de forme de nos compatriotes. Certains ont déjà pas mal roulé dans le début de calendrier exotique. Certains ont déjà gagné ou montré des signes de bonne forme. D’autres ont été beaucoup plus discrets et trimbalent pas mal de points d’interrogation dans leur musette. On tente d’éclaircir tout ça et de faire le point.

La saison des classiques commence chez nous ce week-end avec le Circuit Het Nieuwsblad samedi et Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche. Un week-end toujours magique pour les coureurs et les suiveurs. Un "kippenvelmoment" pour reprendre l’expression de Dylan Teuns , un moment de chair de poule. Au départ à Gand, les 172 coureurs seront une nouvelle fois chaudement accueillis par une foule de passionnés excités à l’idée du retour des courses chez nous. Et ce sera pareil le long des routes et dans les côtes pavées où le public va hurler pour encourager son ou ses champion(s).

Le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick-Step) a remporté en solitaire la 74e édition du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour) disputée sur 200km samedi entre Gand et Ninove. Greg Van Avermaet (CCC) s'est adjugé au sprint la deuxième place devant Tim Wellens (Lotto Soudal). L'ancien spécialiste du cyclocross a faussé compagnie à ses quatre compagnons d'échappée à deux kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en solo. Greg Van Avermaet (CCC) a pris la 2e place devant Tim Wellens (Lotto Soudal), 3e. Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et Dylan Teuns (Bahrain Merida) complètent le top 5. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), 7e, Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), 8e et Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), 10e, sont les autres Belges du top 10.

Officiellement, Philippe Gilbert prend le départ du Nieuwsblad avec un rôle de leader au sein de l’équipe Lotto-Soudal . Il partagera ce statut protégé avec Tim Wellens . Gilbert ne se cache pas avant ce week-end d’ouverture. En toute franchise, il explique avoir encore besoin de temps pour être au top de sa forme . Le Remoucastrien a beau avoir l’expérience de deux victoires sur le Nieuwsblad (2006 et 2008), il est tombé malade (infection respiratoire) à la mi-février. Philippe Gilbert a hésité à s’aligner sur le Tour d’Algarve. Il a finalement terminé l’épreuve portugaise et s’est rétabli, mais il estime avoir "une semaine d’entraînement de retard". Pour lui, le Circuit Het Nieuwsblad arrive un peu tôt et il est le premier à le reconnaître.

Greg Van Avermaet semble, déjà, avoir des jambes de feu ! Sur les routes du Tour de Valence et du Tour d’Algarve, le coureur de l’équipe CCC s’est longtemps accroché aux meilleurs puncheurs-grimpeurs dans les ascensions. Si Van Avermaet grimpe bien, c’est tout simplement signe qu’il est en bonne forme. Le coureur de 34 ans apprécie cette première classique de la saison. Sur les huit dernières éditions, il s’est classé sept fois dans le Top 10. 5ème en 2012, 5ème en 2013, 2ème en 2014, 6ème en 2015, vainqueur en 2016 devant Peter Sagan (absent cette année), vainqueur en 2017 devant Peter Sagan, 50ème en 2018 et encore 2ème l’an dernier. De sacrées références !

Van Aert n’a toujours pas roulé cette saison sur route. Il devait logiquement reprendre aux Strade Bianche (le 7 mars), mais mercredi il a surpris tout le monde en annonçant sa venue sur le Nieuwsblad. Son équipe souhaite anticiper l’éventuelle annulation de la course italienne à cause du coronavirus. Sans repère, difficile d’évaluer la condition de Wout. Mais vu ce qu’il a montré sur route ces deux dernières années, il a bien évidemment toutes les qualités pour signer un bon résultat.

Et si c’était lui le grand favori du Nieuwsblad ? Parmi les engagés belges, Dylan Teuns est en tout cas celui qui semble tenir la meilleure forme. Il a disputé deux courses à étapes espagnoles, Tour de Valence et Ruta Del Sol , où il s’est classé deux fois 5ème du général. Le coureur Bahrain-McLaren a déjà goûté aux joies de la victoire ( le chrono de la Ruta Del Sol ) et aurait pu/dû signer un autre succès sans une erreur d’orientation .

Lampaert aura à ses côtés le tenant du titre Zdenek Stybar , Bob Jungels , Kasper Asgreen , Florian Sénéchal , Tim Declercq et Iljo Keisse . Avec une telle équipe et la fameuse philosophie du Wolfpack qui peut permettre à (presque) n’importe quel coureur Deceuninck-Quick-Step de s’imposer, le roublard Yves Lampaert fait partie des candidats à la victoire.

Et tous les autres…

Dans notre tour d’horizon, nous n’oublions pas Jasper Stuyven et Oliver Naesen. Deux coureurs qui possèdent une bonne pointe de vitesse, très utile pour éventuellement régler un petit groupe au sprint.

Sep Vanmarcke et Tiesj Benoot ont eux aussi des références, mais voilà des coureurs dont la musette est pleine de points d’interrogation. Benoot n’a pas encore roulé en course cette saison, mais Tiesj est impatient après un stage de préparation de trois semaines à Tenerife. Vanmarcke a lui choisi les courses françaises (Tour de la Provence et Tour des Alpes Maritimes et du Var) pour sa reprise. Il y a été très discret. Mais Sep sait comment gagner cette course, il a remporté le Nieuwsblad en 2012 et s’est classé deux fois 3ème en 2017 et 2018. S’il parvient à éviter la traditionnelle malchance qui lui colle aux boyaux, Vanmarcke (régulièrement considéré comme le meilleur coureur sur les pavés) est un candidat !

Sur les 172 coureurs au départ, 52 seront de nationalité belge. D’un point de vue purement statistique cela nous donne 30% de chances de victoire. Mais plus que les chiffres, la météo peut décider du vainqueur. Le vent et la pluie vont probablement rabattre les cartes de ce Circuit Het Nieuwsblad. Fini le soleil et la douceur des courses de préparation ! Place au froid, au vent, à l’humidité et à la souffrance.