Van Avermaet "seul" après Grammont, Benoot "surpris" par la victoire de Bettiol

Alberto Bettiol a surpris tous les favoris ce dimanche en remportant le Tour des Flandres. Mais que l'on ne s'y trompe pas, l'Italien de chez Education First s'en est allé à la pédale en lâchant les costauds dans le Vieux Quaremont. "Le meilleur a gagné", a reconnu Greg Van Avermaet à notre micro. "J'avais de bonnes jambes mais quant on voit la course et l'attaque de Bettiol, c'est logique. Après le Mur de Grammont, je me suis retrouvé seul et ce n’était pas facile de contrôler. J’ai peut-être perdu quelques énergies à ce moment là. J’ai fait ma course."

Tiesj Benoot a lui aussi reconnu la supériorité de Bettiol mais ne s'y attendais pas pour autant. "J’étais un peu surpris d’avoir un si grand groupe dans le final. La victoire de Bettiol est une surprise. Félicitations à lui. J’étais sixième quand il a attaqué dans le Vieux Quaremont. Quand on arrive à s'en aller seul à cet endroit, c'est qu'on est le meilleur."