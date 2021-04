Van Avermaet satisfait après sa 3e place au Tour des Flandres : "J'ai pu m'appuyer sur mon expérience"

Greg Van Avermaet a battu Stuyven au sprint pour prendre la troisième place du Tour des Flandres. - © DAVID PINTENS - BELGA

Van Avermaet satisfait après sa 3e place au Tour des Flandres : "J'ai pu m'appuyer sur mon... Greg Van Avermaet a terminé, pour la quatrième fois de sa carrière, sur le podium du Tour des Flandres. Dimanche lors de la 105e édition du Ronde, le Belge de l'équipe AG2R Citroën a terminé 3e derrière le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) et le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). "Je n'étais certainement pas parmi les meilleurs de la journée", a reconnu 'Gouden Greg', 2e en 2014 et 2017 ainsi que 3e en 2015 et 2021. "Mais j'ai pu m'appuyer sur mon expérience et ma connaissance du parcours. J'ai attaqué à l'endroit parfait, à près de 3 kilomètres de la fin. Je suis très content de pouvoir une nouvelle fois monter sur le podium du Ronde. Je ne pouvais pas prétendre à beaucoup plus." À partir du Molenberg, le rythme a été très élevé. "Il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Cela n'a pas facilité les choses mais cela a aussi ses avantages car ça m'a permis d'être de mieux en mieux dans la course. J'ai espéré être un peu mieux sur le Koppenberg et le Taaienberg mais cela n'a pas été le cas. Il m'a manqué un peu d'explosivité pour accompagner Julian Alaphilippe, Wout van Aert et Mathieu van der Poel, soit les meilleurs." Kasper Asgreen a battu Mathieu van der Poel dans le sprint pour la victoire, Greg Van Avermaet a pris le dessus sur Jasper Stuyven dans celui pour la 3e place, tout au bout de l'effort. "On sentait que tout le monde déclinait. Celui à qui il restait un peu d'énergie a pu remporter son sprint. C'est le sentiment que j'ai eu dans mon duel avec Jasper Stuyven."