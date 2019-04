Van Avermaet renonce à A travers les Flandres pour mieux préparer le Tour des Flandres

Greg van Avermaet (CCC) ne sera pas au départ d'A travers les Flandres (WorldTour) mercredi à Roulers. Le champion olympique préfère se reposer avant le Tour des Flandres (WorldTour), qui aura lieu dimanche.

"Le GP E3 Harelbeke et Gand-Wevelgem ont coûté beaucoup d'énergie aux coureurs. C'est pourquoi nous avons décidé avec Greg qu'il ne prendrait pas le départ d'A travers les Flandres", explique Fabio Baldato, directeur sportif de la formation CCC. "Il aura ainsi plus de temps pour se reposer et récupérer. L'absence de Greg Van Avermaet donne aux autres coureurs l'occasion de saisir leur chance. Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck et Michael Schär ont une très grande expérience des classiques flamandes. Et Pawel Bernas, Kamil Gradek, Jonas Koch et Szymon Sajnok ont fait du bon travail ces dernières semaines. J'espère de ces sept coureurs une course agressive".

Greg Van Avermaet, 2e du Circuit Het Nieuwsblad début mars, a pris la 3e place du GP E3 vendredi et la 20 de Gand-Wevelgem dimanche. L'année dernière, le Waeslandien avait disputé A travers les Flandres et le Tour des Flandres, se classant respectivement 8e et 5e.