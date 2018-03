Van Avermaet: "Quick-Step a les clés pour ouvrir la course"

A 48h du Tour des Flandres, Greg Van Avermaet a livré ses impressions ce vendredi matin. Autour d'un petit-déjeuner à l'hôtel de son équipe, le leader BMC est apparu, comme de coutume, calme et serein. Le Belge a abordé les trois thématiques "chaudes" du moment : son état de forme, la course annoncée très ouverte et l'état de forme impressionnant des Quick-Step.

1. Son état de forme

Beaucoup d'observateurs se demandent si Van Avermaet est au même niveau que l'an dernier. En 2017, il avait enchaîné des victoires au Nieuwsblad, sur l'E3 et à Gand-Wevelgem. Il s'était classé 2ème au Ronde pour ensuite s'imposer au vélodrome de Roubaix sept jours plus tard. "Je suis prêt. Je crois que ma condition est similaire à celle de l'an dernier. Quand je regarde mes chiffres et mes performances, c'est identique à 2017. C'est sûr que cette année, c'est beaucoup plus difficile pour moi de gagner. Mais ce n'était pas possible de refaire le même numéro. Jusqu'ici, sur les courses, j'étais là chaque fois, à l'avant, dans les bons coups. Mon seul jour sans, finalement, c'était sur les Strade Bianche, mais les conditions météorologiques étaient particulièrement difficiles", explique Greg Van Avermaet.

"Il est bien, confiant et fort", lance le Directeur Sportif Fabio Baldato. "Maintenant, c'est à nous de lui donner tout notre soutien pour dimanche. C'est vrai qu'il arrive avec moins de victoires que l'an dernier. Cela pourrait le stresser un peu et lui mettre plus de pression. Mais la condition est là et l'équipe BMC doit se mettre à son niveau. Le Tour des Flandres c'est 270 km et Greg, après la barre des 200 km, a quelque chose en plus que beaucoup d'autres coureurs. L'an dernier, on a presque tout gagné sauf les Flandres. Cette année, c'est le bon moment pour gagner le Ronde".

"On connait la sensation que provoquent les victoires. Surtout depuis le Paris-Roubaix de l'an dernier. On veut répéter ça au Tour des Flandres. On est passé si près ces dernières années. La course de l'année dernière était un vrai thriller", explique le manager général de l'équipe Jim Ochowicz.