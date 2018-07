Van Avermaet leader de la sélection belge à l'Euro, Van Aert à ses côtés

Greg Van Avermaet, le champion olympique, sera le leader de la sélection belge dans l'épreuve en ligne sur route des championnats d'Europe de cyclisme. Elle se courra le dimanche 12 août à Glasgow, en Ecosse. La Ligue vélocipédique belge (RLVB) a dévoilé mardi les différentes sélections retenues pour les épreuves sur route de ces championnats organisés dans le cadre des "European Championships".

Outre Van Avermaet, la sélection des huit Belges comptera le champion du monde de cyclo-cross Wout van Aert qui a confirmé cette saison ses excellentes dispositions sur route dévoilées en 2017. Les six autres coureurs retenus pour l'épreuve en ligne de 230 km sont Dimitri Claeys, Xandro Meurisse, Jasper Stuyven, Tosh Van Der Sande, Dries Van Gestel et Jelle Wallays. Les deux remplaçants éventuels sont Jasper De Buyst et Aimé De Gendt.

Dans l'épreuve contre-la-montre, le 8 août, Victor Campenaerts défendra son titre sur la distance de 45 km. Vice-champion en 2016 à Plumelec, derrière l'Espagnol Jonathan Castroviejo, Campenaerts avait été sacré l'an dernier à Herning au Danemark. Le champion de Belgique en ligne, et 3e contre le chrono, Yves Lampaert sera également au départ du "chrono" écossais.

La sélection féminine qui disputera sa course en ligne (130 km) le 5 août comprendra Sanne Cant, Valerie Demey, Sofie De Vuyst, Annelies Dom et Kaat Hannes. D'autres pourraient rejoindre la sélection à l'issue de La Course ou de la BeNe Ladies Tour, a précisé la RLVB.

Ann-Sophie Duyck, vice-championne l'an dernier derrière la Néerlandaise

Ellen van Dijk, sera la seule Belge au départ du contre-la-montre de 32 km du 8 août.