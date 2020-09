Greg Van Avermaet - © RTBF

Van Avermaet: "J'espérais sprinter mais les grimpeurs étaient trop forts" - Cyclisme - Tour de... Greg Van Avermaet pouvait ambitionner un bon résultat voire plus ce jeudi à Sarran mais a finalement dû se contenter d'une 14e place derrière Peter Sagan à 2:30 du vainqueur du jour Marc Hirschi. Le Champion Olympique n'était évidemment pas heureux après avoir franchi la ligne mais ne nourrissait pas de regrets au micro de Jérôme Helguers. "J'étais bien, j'avais de bonnes jambes mais je voulais attendre le sprint car ce n'était pas facile d'attaquer sur un parcours comme celui-ci. J'espérais sprinter dans un groupe restreint mais les grimpeurs étaient forts aujourd'hui, ce n'était pas possible pour moi de les suivre. Hirschi était vraiment bien peut-être qu'il était possible de rester dans le deuxième groupe mais pas mieux. J'aimais bien le parcours d'aujourd'hui. On a eu droit à une belle étape mais au final le meilleur coureur a gagné. J'ai essayé de jouer ma carte mais au final, ça n'a rien donné de bon."