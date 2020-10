Van Avermaet forfait pour le Tour des Flandres, "Une des décisions les plus difficiles de ma carrière"

Greg Van Avermaet devait prendre une décision aujourd’hui et c’est fait. Il ne participera pas au Tour des Flandres de ce dimanche.

Après sa chute à Liège-Bastogne-Liège, le coureur de la CCC a tenté de se préparer pour la classique, mais la course vient trop tôt. "Mon cœur a dit oui, mais je sais qu’il ne serait pas sage de rouler", a-t-il déclaré.

Greg Van Avermaet avait chuté à 100 kilomètres de l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège. Le champion olympique a été surpris par une berne centrale mal indiquée, tout comme l'Australien Jay Mccarthy. Le coureur belge est resté de longues secondes au sol sans bouger. Groggy, il s'est assis avant d'abandonner.

Le Waeslandien de 35 ans s'est cassé trois côtes au moment de la chute, a souffert d'un léger pneumothorax et d'une petite fracture de la vertèbre et s'est déchiré des ligaments de l'épaule. En principe, un coureur avec de telles blessures est sur le côté pendant des semaines, mais le "Ronde" est la course préférée de Van Avermaet et il a tout fait pour pouvoir y prendre part. Van Avermaet est déjà monté trois fois sur le podium, mais jamais sur la plus haute marche.

Le fait qu'il ne puisse pas participer fait mal à "Golden Greg". "C'était l'une des décisions les plus difficiles de ma carrière", a-t-il réagi. "Mon cœur a dit une chose mais mon esprit en a dit une autre. En fin de compte, je me rends compte que c'est le choix le plus sage de ne pas faire la course le dimanche".