Van Avermaet espère effacer la déception de Paris-Roubaix

Greg Van Avermaet bouclera sa campagne de classiques dimanche à l'Amstel Gold Race (WorldTour). Une campagne au cours de laquelle le leader de la formation CCC a été régulier, sans toutefois faire mieux que des places d'honneur. "J'étais très déçu après Paris-Roubaix", déclare Van Avermaet, 12e de l'Enfer du Nord.



"J'avais les jambes pour faire un meilleur résultat. L'Amstel Gold Race me donne une dernière chance de briller ce printemps. Je n'ai pas fait de super résultat mais j'ai été régulier. Ma forme est bonne. L'Amstel Gold Race est totalement différente des courses précédentes. C'est la classique ardennaise qui me convient le plus. Nous avons suffisamment d'options dans l'équipe avec des coureurs comme Alessandro De Marchi et Serge Pauwels. Contrairement aux classiques de pavés, nous n'aurons pas la pression de contrôler la course".



Van Avermaet sera pour la 9e fois au départ de l'Amstel Gold Race. Son meilleur résultat est une 5e place en 2015. La sélection de CCC: Patrick Bevin (N-Z), Alessandro De Marchi (Ita), Jonas Koch (All), Serge Pauwels (BEL), Michael Schär (Sui), Greg Van Avermaet (BEL), Lukasz Wizniowski (Pol).