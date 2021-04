Van Avermaet en chef de file pour la Flèche Brabançonne et l'Amstel, Lotto Soudal mise sur Goossens à Louvain

Greg Van Avermaet sera le chef de file de la formation AG2R Citröen à la Flèche Brabançonne mercredi et sur l'Amstel Gold Race dimanche, a annoncé la formation française du WorldTour alors que le Luxembourgeois Bob Jungels fait son retour pour préparer les classiques Ardennaises.

"Après deux courses difficiles, Paris-Nice et le Tour de Catalogne, liées à un problème au dos, j'ai pris une semaine pour résoudre cela en passant différents examens médicaux ou dentaires afin de faire le point sur ce qui n'allait pas", a expliqué Bob Jungels dans le communiqué de sa formation.

►►► À lire aussi : Tour des Flandres : échappée éclair pour fêter Pâques en famille pour Greg van Avermaet

Le Luxembourgois n'a disputé que ces deux courses cette saison finissant au-delà du top 50 (59e) au Tour de Catalogne le 28 mars. "J'ai également fait évoluer ma position sur le vélo et j'ai changé de cales et de chaussures. Je suis ensuite allé m'entraîner à Majorque pendant une dizaine de jours et tout s'est très bien passé", a ajouté Jungels. "J'espère que tout ira aussi bien en course car la motivation est grande pour montrer dès mercredi avec la Flèche Brabançonne ce que je suis capable de faire et retrouver mes meilleures sensations sur le vélo. Je ne veux pas parler d'objectifs chiffrés, juste tout faire pour être à l'avant avec les meilleurs avant de me lancer dans les Ardennaises qui sont des objectifs importants pour moi."

La Flèche Wallonne aura lieu le 21 avril et Liège-Bastogne-Liège le 25 avril.

Van Avermaet et Jungels seront accompagnés par Stan Dewulf, les Français Benoit Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre, Damien Touzé et Dorian Godon à la Flèche Brabançonne. Le Français Clément Venturini et le Suisse Michael Schär remplaceront Benoit Cosnefroy et Damien Touzé à l'Amstel Gold Race.