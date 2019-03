Van Avermaet "content" de sa 6e place : "Je n'avais pas les jambes pour gagner"

Greg Van Avermaet (CCC) s'est classé sixième des Strade Bianche. Le champion olympique de Rio, très en vue le week-end dernier, était moins en forme sur les routes blanches de Toscane. Il s'est aussi retrouvé isolé dans un groupe de tête qui comprenait plusieurs "blocs" avec trois Deceuninck-Quick Step, deux Astana et deux Lotto-Soudal.



"Ce n'est pas facile quand tu as trois Deceuninck avec toi. J'ai fait ma course et je pense que je n'avais pas les jambes de la semaine dernière (au Nieuwsblad, ndlr). Quand Alaphilippe a attaqué, ce n'était pas possible pour moi de le suivre. Je suis content de mon résultat (6e). La semaine dernière déçu parce que j'étais le plus fort. Ici, je n'avais pas les jambes pour gagner. J'espère avoir des 'vraies' jambes au Tour des Flandres."



Les poursuivants ne se sont pas entendus derrière Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Jakob Fulgsang (Astana) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma). "C'est dommage. On a perdu beaucoup d'énergie. C'était peut-être même plus facile devant. C'était toujours une attaque et puis un temps d'arrêt. Ce n'est pas amusant. Mais c'est la course."