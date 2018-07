Van Avermaet constitue sa garde rapprochée chez CCC

CCC succédera à BMC. Maintenant que l'avenir de l'équipe est assuré, il faut constituer le noyau pour la saison prochaine. Et le travail a déjà commencé, avec un rôle important joué par Greg Van Avermaet, révèle Het Nieuwsblad.



Le Champion olympique établit lui-même les contacts avec des équipiers potentiels. Il a par exemple jeté son dévolu sur Guillaume Van Keirsbulck, vainqueur du Samyn en 2017. Et même si le coureur de 27 ans était en fin de contrat chez Wanty-Groupe Gobert, Golden Greg a eu la délicatesse de demander la permission à Hilaire Van der Schueren avant d'entamer les discussions.



La nouvelle formation sera construite autour de Van Avermaet et aura pour objectif prioritaire de briller sur les classiques. Le Waeslandien souhaiterait aussi convaincre le talentueux Jasper Philipsen, ancien membre de l'équipe développement de ... BMC, de le rejoindre. Le rapide limbourgeois de 20 ans évolue dans la formation d'Axel Merckx depuis deux saisons.



Dylan Teuns, courtisé par Bahrain-Merida et Rik Verbrugghe, pourrait rester. Jurgen Roelandts est lui annoncé du côté de Movistar par Het Laatste Nieuws.



Par contre, il semble acquis que le rouleur suisse Stefan Kung va quitter l'équipe de Jim Ochowicz (pour rejoindre Groupama-FDJ ?).