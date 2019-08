Van Avermaet chef de file de CCC au BinckBank Tour

CCC prendra le départ du BinckBank Tour (WorldTour) lundi avec Greg Van Avermaet comme chef de file. Le champion olympique sera entouré notamment de Gijs Van Hoecke et Guillaume Van Keirsbulck.

Le Flandrien, 33 ans, avait remporté une étape en 2014 de cette course par étapes belgo-néerlandaise terminant régulièrement dans le top 5 final (5e en 2014, 2e en 2015, 4e en 2016 et 2017 et 6e en 2018). "C'est une course qui m'a toujours bien convenu", a expliqué Greg Van Avermaet dans le communiqué de son équipe. "Je suis content de ma prestation dans la Clasica San Sebastien (2e, ndlr). J'ai pu montrer que j'avais encore de la force dans les jambes. Le but au BinckBank Tour sera de réussir encore un bon classement au général. Les étapes à Houffalize et Grammont seront importantes, de même que le court contre-la-montre. Je suis curieux de voir comment mon corps va réagir."

CCC s'alignera avec le Tchèque Josef Cerný, l'Italien Jakub Mareczko, le Suisse Michael Schär, le Polonais Lukazs Wisniowski ainsi donc que Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke et Guillaume Van Keirsbulck.