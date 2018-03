"Van Avermaet va devoir faire attention" termine notre journaliste. "Avant, il fallait se focaliser uniquement sur Sagan. Ils avaient intérêt tous les deux à se débarrasser de Kristoff, Degenkolb ou de coureurs plus rapides. Ici, il y a toute une série d'outsiders qui arrivent. Et des Belges! Vanmarcke, Benoot, Naesen et je ne parle même pas du phénomène Wout Van Aert."

"Evidemment, sur des courses comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, il fera partie de 2 ou 3 grands favoris avec Sagan ou Vanmarcke, dont je suis curieux de voir les performances" ajoute Rodrigo Beenkens. "Vanmarcke a souvent un petit accroc, une chute ou une maladie. Mais quand il est bien, comme c'était le cas au Nieuwsblad, on dit que personne ne va plus vite que lui sur le pavé. Est-ce suffisant pour gagner? On attend toujours qu'il confirme cette victoire incroyable qu'il avait remportée au Nieuwsblad face à Tom Boonen."

"Certainement" déclare Rodrigo Beenkens. "Greg ne va plus s'améliorer physiquement. Mais il y a le physique et le psychique, l'émotionnel. Greg c'était - pour avoir été un ancien joueur de football - un buteur qui n'arrivait pas à marquer. Et une fois que le premier but est tombé, c'est parti. Il a cette confiance en lui. Il est l'un des rares à pouvoir battre Sagan en 1 contre 1, dans un certain type d'arrivée."

Greg Van Avermaet a réalisé un printemps 2017 de toute beauté, avec des victoires dans le Nieuwsblad, le Grand Prix de l'E3, Gand Wevelgem et Paris-Roubaix. Des victoires qui ont en partie permis au Belge de décrocher en fin d'année 2017 la place du numéro 1 mondial. A l'aube des grandes classiques du printemps, nous avons posé la question à nos deux commentateurs de cyclisme Rodrigo Beenkens et Laurent Bruwier de savoir si le coureur BMC pouvait réitérer ce genre de performances cette année.

"Van Avermaet sait ce qu'il doit faire pour bien se préparer"

Van Avermaet brillant sur le printemps 2018 comme il le fut en 2017? L'avis de nos spécialistes - © YUZURU SUNADA - BELGA

"L'année dernière Van Avermaet a été un petit peu perturbé dans sa préparation" analyse de son côté Laurent Bruwier. "Pour deux raisons: il y a d'abord eu sa médaille olympique et les nombreuses sollicitations qui en ont découlé et il s'était blessé au pied. Et on se disait qu'il ne serait pas là, qu'il serait en retard et que ce serait difficile. Et il est arrivé au sommet de son art, quand il le voulait. Même si il n'a pas gagné le Tour de Flandres, il a remporté Paris-Roubaix. Je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est un grand professionnel et il sait ce qu'il doit faire pour bien se préparer."

Greg Van Avermaet sera le leader de l'équipe BMC samedi à Milan-Sanremo. "Je ne vois pas qui on pourrait mettre d'autre dans cette équipe BMC. Il a prouvé plusieurs fois dans le passé qu'il était le meilleur. Il a terminé l'année numéro 1 mondial. Il sera là et il sera l'unique leader. L'équipe sera à son service avec un effectif renforcé avec Bettiol ou Roelandts."

Le coureur belge a disputé dix fois Milan-Sanremo et a fini deux fois dans le top 10 (9ème en 2011 et 5ème en 2016). "Sur Milan-Sanremo, il ne sera pas à 100% mais il sera là dans la finale" termine notre journaliste. "Il s'est testé plusieurs fois dans Tirreno Adriatico et s'est montré confiant."