Van Avermaet aligné sur l'Etoile de Bessèges, douze ans après : "Le plateau est vraiment relevé"

Mercredi, le peloton s'élancera depuis Bellegarde pour la 1e étape de l'Etoile de Bessèges. Covid oblige et au vu des récentes annulations de certaines courses, de nombreux coureurs ont coché cette l'Etoile dans leur calepin. Parmi les prétendants qui s'élanceront, plusieurs Belges, dont Greg Van Avermaet.

Le Belge s'apprête à disputer sa toute première course avec sa nouvelle équipe, AG2R La Mondiale, et se dit motivé, prêt à en découdre : "Je suis satisfait de mon hiver. J'ai fait de bons entraînements, tout se passe bien. Je suis content d'être ici. Après ma chute à Liège, j'ai pris un peu de vacances et quelques semaines sans compétition, j'ai hâte de reprendre" a-t-il expliqué à un panel de journalistes en marge de la course.

GVA en a également profité pour changer d'entraîneur cet hiver : "C'est peut-être pas mal de changer un peu à mon âge. C'est surtout psychologique comme changement, c'est un nouveau coach donc il y a des nouveaux exercices. On verra si ça portera ses fruits en course. Ce qui ne change pas, c'est que je veux être au pic de ma forme pour le Tour de Flandres ou Paris-Roubaix donc pour les vraies classiques."

►►► À lire aussi : Suivez la 1ere étape de l'Etoile de Bessèges en direct : un plateau relevé avec des Belges (Live vidéo 14h40)

A 35 ans, Van Avermaet retrouve donc l'Etoile de Bessèges, 12 ans après sa toute première participation. Et ce, alors qu'il devait de base s'aligner sur le Tour de Valence, finalement annulé : "C'est l'équipe qui a décidé de m'aligner ici. Une course c'est toujours différent que les entraînements. Donc rouler ici, c'est vraiment la meilleure solution, à mon âge, il faut faire des kilomètres en plus. Il y a des bons coureurs, je ne l'ai courue qu'une seule fois, mais c'est pas mal pour commencer."

Sur l'Etoile, Van Avemaet saute donc quelque peu dans l'inconnu : "Je vais voir au jour le jour. Je ne connais pas vraiment le parcours, même si c'est presque toujours le même. Au vu du vent, c'est un peu comme les classiques flamandes, il faut rouler devant. Mais on n'est pas là pour faire de la figuration. Le plateau est vraiment relevé, la course sera nerveuse" prédit le Belge.

Pour rappel, la course sera à découvrir en direct vidéo dès mercredi sur Auvio et sur les antennes de Tipik samedi et dimanche.