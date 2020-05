Van Avermaet a une vision "claire" de sa saison, mais regrette quelques chevauchements

Greg Van Avermaet (CCC) a accueilli avec enthousiasme la publication du calendrier remanié du WorldTour 2020. Le Champion Olympique, qui aura des objectifs très clairs dès les Strade Bianche le 1er août, regrette toutefois les quelques chevauchements qui l'obligeront à faire des choix et notamment à zapper les courses canadiennes, où il a souvent brillé ces dernières années.

"J'aime beaucoup l'allure de ce nouveau calendrier, a réagi GVA sur le site officiel de son équipe. Ce sera chargé, mais je pense que pour un coureur comme moi, il y a un programme assez clair qui se dégage, qui commencera par les Strade Bianche. Je pense que pour les coureurs qui visent un classement général sur les Grands Tours, il y a plus de décisions à prendre ! C'est toutefois dommage qu'il y ait certains chevauchements : j'irai au Tour de France et je ne pourrai donc pas disputer les courses canadiennes (le Grand Prix de Québec et celui de Montréal, ndlr), alors que l'Amstel Gold Race et Gand-Wevelgem se dérouleront lors du même week-end. Mais je ne peux pas me plaindre. Cette saison, c'est du jamais vu, et je pense que toutes les parties concernées ont fait du bon boulot pour mettre sur pied calendrier assez bien balancé."

"Maintenant, nous devons attendre et espérer que la situation s'améliore, et que nous serons en mesure de courir et de pouvoir voyager entre les courses, a repris Greg Van Avermaet. Je suis heureux d'avoir de quoi me maintenir motivé pour les mois à venir, et je sais que nous serons tous prêts à rouler dès que nous recevrons le feu vert."