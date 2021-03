Van Aert, Van der Poel ou Alaphilippe, Fons De Wolf, vainqueur de Milan-Sanremo il y a 40 ans, décortique tous les scénarios

L’image de Wout van Aert remportant Milan-Sanremo le 8 août dernier restera une des plus belles de l’année cycliste 2020. Un coureur belge, natif de notre Royaume (né en Russie, Andreï Tchmil était naturalisé belge lorsqu’il triompha en 1999), n’avait plus gagné la Primavera depuis 1981.

Ce 21 mars 1981, c’était plus que jamais le printemps. Sous le soleil et un beau ciel bleu, Alphonse De Wolf s’imposait sur la célèbre Via Roma, avec onze secondes d’avance sur le peloton réglé par Roger De Vlaeminck. Un groupe d’une soixantaine de coureurs s’était présenté au pied du Poggio. Il y avait là Francesco Moser et Jan Raas ainsi que les sprinters Giuseppe Saronni, Freddy Maertens et Eddy Planckaert. Après une attaque tranchante à deux cents mètre du sommet, Fons De Wolf basculait avec cinquante mètres d’avance sur ses premiers poursuivants. Le jeune belge, âgé de 24 ans, creusait l’écart dans la descente et, cinq mois après sa victoire au Tour de Lombardie, s’adjugeait un deuxième monument en Italie. Toute la Belgique était alors convaincue qu’elle avait trouvé le successeur d’Eddy Merckx.

Quarante ans après ce qui restera le plus grand exploit de Fons De Wolf, nous lui avons posé quatre questions.

1. Pourquoi Wout van Aert va-t-il réaliser le premier doublé sur la Via Roma depuis Erik Zabel il y a 20 ans ?

"Parce qu’il est en super forme. Parce qu’il veut toujours gagner. Parce qu’il est pour l’instant le numéro un mondial sur les classiques, en ce sens qu’il y est le plus complet. Il est au-dessus du lot contre-la-montre, il grimpe et il remporte des sprints massifs….tout seul sans une bonne équipe pour l’aider dans cet exercice. De tous les sprinters, van Aert est celui qui a le plus souvent le nez de le vent. Après sa victoire dans le chrono devant le champion d'Europe et le champion du Monde de la spécialité et sa deuxième place au classement final de Tirreno-Adriatico, il a le moral gonflé à bloc."

2. Pourquoi Mathieu van der Poel va-t-il devenir, 36 ans après Hennie Kuiper, le premier Néerlandais à remporter Milan-Sanremo ?



"Avec Mathieu, c’est tout ou rien. Il n’est pas content si il termine deuxième. C’est ce que j’appelle le “Eddy Merckx factor”. Van der Poel veut gagner à tout prix...quitte a tout perdre. Où et comment ? Peu importe. A ses yeux, seule la première place compte. Van Aert et van der Poel sont deux surdoués. Wout est un peu plus doué mais Mathieu est plus malin, plus technique également. Si c’est nécessaire, il prendra par exemple plus de risques dans les descentes".



3. Pourquoi Julian Alaphilippe va-t-il remporter la Primavera pour la deuxième fois et devenir le premier champion du monde à lever les bras à Sanremo depuis Giuseppe Saronni en 1983 ?



"Le Français a la meilleure équipe. Il a aussi l’art de se focaliser sur un objectif, comme il l’a fait lors des championnats du monde à Imola. Il peut faire la différence dans l’ascension du Poggio."



4. Pourquoi la victoire va-t-elle échapper aux trois fantastiques ?

"Parce que Milan-Sanremo est une course où ils sont toujours entre dix et vingt à pouvoir gagner et on y enregistre souvent des surprises. Dans la montée du Poggio, avantage Alaphilippe. Dans la descente, avantage van der Poel. En cas de sprint à trois, avantage van Aert. Mais attention, ils peuvent se regarder, se neutraliser. Alaphilippe sait que van Aert l’a battu au sprint l’an dernier sur la Via Roma et Wout n’a pas oublié que van der Poel l’a devancé en un contre un au Tour des Flandres. Cela peut trotter dans les têtes. A ce moment-là ce sera aux autres, les plus frais et les plus rapides, de ne pas laisser passer leur chance".