Van Aert préparera les Mondiaux au Tour de Grande-Bretagne

21e étape : Chatou > Paris Champs Elysées : Victoire de Wout van Aert - Tour de France 2021 -... Wout van Aert a terminé son Tour de France de folie par une victoire sur la 21e et dernière étape sur les Champs Elysées au terme des 108 km au programme entre Chatou et Paris. Un véritable exploit pour le Belge, vainqueur sur tous les terrains sur cette Grande Boucle. Plus fort que Jasper Philipsen, encore une fois 2e, il a notamment relégué Mark Cavendish à la 3e en empêchant le Britannique de signer un 35e succès sur la Grande Boucle, ce qui lui aurait permis de devancer la légende Eddy Merckx (34 victoires d'étape). Vainqueur pour la 3e fois sur ce Tour après ses succès dans l'étape du double Ventoux et celle du contre-la-montre samedi, van Aert a offert une 5e victoire sur ce Tour de France à la Belgique. Une chose qui n'était pas arrivée depuis 1986. Parfaitement emmené par Mike Teunissen, le champion de Belgique a fait parler toute sa puissance dans la dernière ligne droite pour résister magistralement à un Philipsen qui revenait très fort. Privé de la précieuse aide de Michael Morkov, Mark Cavendish n'a pas abordé son sprint dans la meilleure position et n'a finalement pu remonter le leader de l'équipe Jumbo-Visma pour essuyer un échec cuisant. Tadej Pogacar s'est quant à lui adjugé le classement final pour la deuxième année consécutive. Seul onze coureurs avant lui étaient parvenus à s'imposer coup sur coup. A 22 ans, c'est donc une nouvelle consécration pour cet ogre du peloton, grand dominateur de cette 108e édition et lancé vers une carrière stratosphérique.