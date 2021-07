Van Aert premier médaillé belge des JO Tokyo 2020 : "J'ai fait le maximum avec cette médaille d'argent"

Van Aert premier médaillé belge : "J'ai fait le maximum avec cette médaille d'argent" - JO Tokyo... Après ses médailles d’argent mondiales en ligne et contre-la-montre l’an dernier à Imola, Wout van Aert s’est une nouvelle fois paré d’argent lors de la course en ligne de cyclisme des JO de Tokyo 2020. Une breloque olympique qui a une tout autre saveur pour le cycliste belge, plutôt satisfait de sa deuxième place même s’il visait la victoire. "J’ai fait le maximum", a réagi à chaud Wout van Aert au micro de notre envoyé spécial François Zaleski. "Richard Carapaz était très fort et c’était difficile pour moi d’être avec ces autres grands coureurs qui avaient décidé de rester dans ma roue", a reconnu le Belge, pas vraiment rancunier envers des adversaires qui l’ont bloqué tactiquement. "J’ai pris la médaille d’argent mais je suis content. Sur le Mikuni Pass (l’ascension la plus dure du jour), c’était très dur avec la chaleur. J’ai essayé de monter à mon propre rythme et je pense que c’était la bonne tactique. On était ici pour prendre plus mais c’était impossible aujourd’hui. Le meilleur a gagné et je suis content de cette médaille."