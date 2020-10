Van Aert, Philipsen, Thijssen, Vermeersch, Meeus… ces jeunes Belges qui sprintent

Trois fois victorieux en 14 mois, Wout van Aert a mis fin à de longues années de vaches maigres lors des sprints massifs sur les routes du Tour de France. van Aert (26 ans) et Tim Merlier (27 ans) sont aujourd’hui les deux meilleurs sprinters belges. Mais la nouvelle génération arrive, impatiente et ambitieuse. De Jasper Philipsen à Noah Vandenbranden en passant par Gerben Thijssen, Florian Vermeersch, Jordi Meeus, Arne Marit, Laurenz Rix, Simon Dehairs, Jarne Van De Paar et Gianluca Pollefliet…ils sont dix, tous âgés entre 18 et 22 ans, qui n’attendent qu’une chose: la dernière ligne droite. Revue des troupes, plein gaz.

Jasper Philipsen (22 ans): le plus complet

Sa pointe de vitesse lui a permis de remporter le Grand Prix de l’E3 chez les juniors et Paris-Tours chez les espoirs. Mais cet anversois, originaire de Mol, est bien plus qu’un sprinter. Deux fois champion de Belgique contre-la-montre chez les juniors, deuxième du Tour des Flandres et quatrième de Paris-Roubaix chez les espoirs, Philipsen est encore un diamant poli par Axel Merckx. En cette année 2020 très particulière, Jasper a remporté des victoires…au sprint au Tour du Limousin et surtout au BinckBank Tou rdevant Mads Pedersen, Pascal Ackermann et Danny Van Poppel. Il s’est s’est classé 12 fois dans top 5 avec des deuxièmes places derrière Arnaud Démare, Sam Bennett. Après deux années passées au sein de l’équipe UAE-Team Emirates, Jasper Philipsen vient de signer un contrat de deux ans chez Alpecin où il évoluera aux côtés de Mathieu van der Poel…et de Tim Merlier.

Gerben Thijssen (22 ans): le miraculé

C’est en 2017 que ce limbourgeois originaire de Genk commence à sérieusement faire parler de lui dans les dernières lignes droites. Il remporte une étape de l’Olympia’s Tour aux Pays-Bas devant Fabio Jakobsen (!) et Philipsen et le Grand Prix de la ville de Saint-Nicolas où il est plus véloce que le colombien Alvaro José Hodeg. Thijssen devient ensuite champion de Belgique espoir 2018…au sprint. Il fait ses débuts chez les professionnels, au sein de la formation Lotto-Soudal, en juillet 2019. Sa carrière est bien lancée jusqu’à ce crash terrible, le 12 novembre dernier, lors des Six Jours de Gand. Bilan: fracture de la clavicule, trois côtes cassées…et une hémoragie cérébrale. Beaucoup s’interrogent: le reverra-t-on un jour sur un vélo ? Commence alors une longue revalidation. “Pour une heure passée sur le vélo, je devais dormir 24 heures”, se remémore-t-il. Son retour, prévu fin mai, est différé en raison du Coronavirus. Il reprend la compétition le 29 août à Overijse, soit 9 mois et 17 jours après son accident. Il dispute son premier sprint le 20 septembre (le jour de l’arrivée du Tour de France sur les Champs Elysées !) à Gooik où il se classe deuxième derrière Danny Van Poppel. Gerben Thijssen n’est professionnel depuis quinze mois et sa carrière ne fait que (re)commencer.

Jordi Meeus. (22 ans): avec Sagan en 2021

Très véloce, il ne serait pas un pur sprinter. C’est qu’il aime beaucoup les classiques flamandes. Issu de l’équipe continentale néerlandaise Seg Racing Academy, le Limbourgeois vient de signer un contrat de deux ans chez Bora-Hansgrohe où il sera l’équipier de Peter Sagan. Ses deux sprints victorieux lors du Tour de la République Tchèque au mois d’août, où il a notamment devancé Tim Merlier, ont tapé dans l’oeil des espions de l’équipe Bora. D’autant qu’un mois plus tard, il récidivait sur les routes du Baby Giro (le Tour d’Italie pour les espoirs) où il remportait le classement par points après s’être imposé à Colico et s’être classé deuxième des deux autres étapes s’étant achevées au sprint. Les premiers tests physiques du jeune coureur originaire de Lommel ont été accueilis avec enthousiasme dans l’équipe allemande : “ses tests ont démontré que Jordi a le potentiel pour devenir vite un des coureurs les plus rapides du peloton.”

Florian Vermeersch (21 ans): l’universitaire

Professionnel depuis deux mois chez Lotto-Soudal, ce Flandrien originaire de Zaffelare, dans la région gantoise, débute par le cyclo-cross. Il est champion de Belgique chez les débutants. Pour sa première (et la seule) saison complète sur route, chez les U23 de l’équipe Lotto-Soudal, Vermeersch devient champion de Belgique espoirs…en solitaire en 2019 à Habay la Neuve. Il enchaîne avec trois victoires au Tour de Moselle. En raison de la crise sanitaire, il n’aura l’occasion de montrer son beau maillot tricolore qu’à deux reprises en 2020. Ce qui ne l’empêchera pas de triompher à Bruxelles-Zepperen. Florian est aussi un excellent rouleur. Le championnat de Belgique contre-la-montre est sa troisième course professionnelle. Résultat : cinquième, derrière Van Aert, Victor Campenaerts, Frederik Frison et Thomas De Gendt! Quelques jours plus tard, il termine quatrième de la Brussel’s Classic, derrière Merlier, Davide Ballerini et Nacer Bouhanni mais devant Philipsen et Ackermann. Florian Vermerrsch a profité du confinement pour se concentrer sur ses études. Il étudie l’histoire à l’université de Gand.

Arne Marit (21 ans): impressionnant au Giro

Originaire de Vollezele, en Brabant flamand, il va quitter les U23 de Lotto-Soudal pour faire le grand saut chez les Elites. Marit vient en effet de s’engager pour deux ans chez Sport Vlaanderen-Baloise. Sa pointe de vitesse et son “punch” dans les derniers mètres lui ont permis de remporter deux fois la Nokere Koerse chez les jeunes et de faire des top 5 au Grand Prix de l’E3 et au Tour des Flandres. Chez les juniors, en 2017, il remporte au sprint une étape du Tour de Basse Saxe et se classe quatrième du Grand Prix de l’E3, à deux secondes des trois premiers. En 2019, il remportel e Grand Prix Claude Criquielion à Deux-Acren...au sprint. En 2020, le Brabançon gagne en Pologne et s’engage sur le Baby Giro. Il n’a jamais évolué à un tel niveau pendant huit jours. Arne y affiche de prometteuses qualités de récupération en se classant 3e, 5e, 7e et 8e des quatre sprints disputés. “Il n’y avait jamais vraiment d’étapes plattes. Tous les jours, il fallait beaucoup grimper avant de disputer le sprint. J’ai toujours réussi à m’y mêler mais j’ai gaspillé beaucoup d’énergie en aidant Henri Vandenabeele à monter sur le podium final, en le plaçant et en le protégeant.”

Laurenz Rex (20 ans): le “passe-partout”

Ce Liégeois, originaire de Raeren, en communauté germanophone, est un beau bébé (1,93 m et 82 kg). Formé chez Bingoal Wallonie-Bruxelles Developpement, Rex vient d’y signer un contrat professionnel de deux ans après avoir remporté les interclubs d’Ichtegem, en réglant l’échappée…au sprint. Il s’était déjà classé deuxième de l’Arden Challenge où il avait bien aidé Tom Paquot à remporter la victoire finale.

Simon Dehairs et Jarne Van De Paar (18 ans): à suivre

Dehairs est originaire de Zoutleeuw, près de Louvain, en Brabant flamand. L’an dernier, lors des championnats de Belgique juniors, il n’a été devancé que par l’intouchable Arnaud De Lie.

Van De Paar est un campinois, originaire de Balen, comme Tom Boonen. Il évolue au sein des U23 chez Lotto-Soudal. Lauréat d’une belle étape au sprint au Tour de Basse-Autrche chez les juniors, il lest monté quatre fois sur le podium cette saison.

Noah Vandenbranden et Gianluca Pollefliet (18 ans): à l’école de la piste

Il sont tous les deux engagés depuis mercredi aux championnats d’europe juniors sur piste à Fiorenzuola, en Italie. Associés dans la poursuite par équipes, ils ont des ambitions dans le kilomètres individuel, l’élimination, la course aux points, l’omnium et le scratch. Vandenbranden est originaire de Meise. Le concitoyen d’Eddy Merckx vient de se classer 6e des championnats de Belgique sur route en réglant le sprint du peloton derrière les cinq échappés et juste devant…le flandrien Pollefliet.