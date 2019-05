Van Aert ne participera pas aux Mondiaux sur route au Yorkshire

Complètement cramé, Van Aert n'a plus les forces pour poursuivre l'interview - Paris-Roubaix 2019... Chute, ennuis mécaniques, changements de vélo: Wout van Aert a connu pas mal de péripéties sur ce Paris-Roubaix. Il a donc dû dépenser beaucoup d'énergies pour revenir sur le groupe de tête avant de craquer dans le final. Épuisé et étendu dans l'herbe du vélodrome après la course, le leader de Jumbo-Visma a dû affronter - après les pavés - les questions des journalistes. Un exercice qui n'a pas duré bien longtemps. Incapable de continuer à répondre, le cyclocrossman a préféré interrompre l'interview et reprendre des forces.